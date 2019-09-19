Горизбирком Петербурга вынес первое решение после жалоб на муниципальные выборы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургская избирательная комиссия (ГИК) приняла решение об изъятии документации по муниципальным выборам из избирательной комиссии муниципального образования (ИКМО) "Озеро Долгое" и о последующем хранении этих документов в горизбиркоме до истечения срока для обжалования решения о результатах выборов. Об этом ТАСС сообщили в ГИК.

Рабочей группа Цетризбиркома прибыла в Петербурге с проверкой возможных нарушений при подведении итогов голосования в рамках выборов муниципальных депутатов. Поводом для поездки послужило большое количество обращений, в том числе коллективное обращение руководителей петербургских отделений партий "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Яблоко".

"Рассмотрев жалобу регионального отделения политической партии "Справедливая Россия", Санкт-Петербургская избирательная комиссия решила поручить секретарю комиссии Марине Ждановой, членам комиссии Юрию Кузьмину и Екатерине Фесик произвести контроль исполнения по "Озеру Долгое" решения горизбиркома о порядке хранения избирательной документации. Изъять у ИКМО "Озеро Долгое" избирательную документацию участковых избирательных комиссий, составив соответствующий акт и организовать хранение этой документации в Санкт-Петербургской избирательной комиссии до истечения срока для обжалования решения о результатах выборов депутатов ИКМО, а в случае обжалования - до вступления в законную силу решения суда", - сказали в горизибркоме.

Ранее член ЦИК Александр Кинев сообщал, что жалоба по ИКМО "Озеро Долгое" связана с хранением документации. В Центризбиркоме также отмечали, что серьезность поступившей информации требует немедленной проверки и реагирования со стороны ЦИК России, соответствующие материалы также направлены в Следственный комитет РФ с пометкой "срочно".

В единый день голосования 8 сентября в Петербурге были проведены выборы депутатов 110 муниципальных советов, по результатам которых должны быть замещены 1560 мандатов. Итоги голосования по муниципальным выборам на данный момент подведены не во всех районах города. В начале текущей недели горизбирком (ГИК) заявил, что будет настаивать на признании недействительными итогов голосования в ряде округов по муниципальным выборам и расформировании избирательных комиссий муниципальных округов, которые нарушили права избирателей.

По данным ГИК, имеющаяся информация о ходе установления итогов голосования на выборах депутатов муниципальных советов в ряде округов во Фрунзенском, Адмиралтейском, Приморском и Невском районах свидетельствует о том, что, возможно, допущенные нарушения не позволят достоверно определить результаты выборов.