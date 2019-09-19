Глава Тулы Юрий Цкипури досрочно ушел в отставку

ТАСС, 19 сентября. Глава Тулы 69-летний Юрий Цкипури досрочно покинул пост в связи с избранием в Тульскую областную думу, сообщил он в четверг на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

Цкипури был избран главой Тулы в 2014 году на заседании городской думы. Его кандидатуру, предложенную партией "Единая Россия", поддержали 32 из 33 депутатов на первом заседании гордумы пятого созыва.

"В связи с избранием депутатом Тульской областной думы досрочно прекращаю полномочия главы муниципального образования город Тула и полномочия депутата городской думы", - написал Цкипури.

Он выразил благодарность депутатам городской думы, сотрудникам аппарата, администрации города за добросовестное отношение к делу, ответственность, активное участие в работе депутатского корпуса. "Я по-прежнему остаюсь в строю и буду работать на благо Тулы и Тульской области", - добавил он.

Цкипури - доктор медицинских наук, профессор, руководил городской больницей. Избирался депутатом Тульской областной думы, почетный гражданин города Тулы.