Лавров: атака на Saudi Aramco привлечет внимание к концепции России по Персидскому заливу

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Москва надеется, что атака на предприятия Saudi Aramco сподвигнет зарубежных коллег на более внимательное отношение к концепции РФ по Персидскому заливу. Об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр напомнил, что данная инициатива продвигается Москвой уже несколько лет. "Недавно мы провели специальную презентацию, обновив наш подход", - добавил Лавров.

"Он заключается в достаточно простых вещах: все страны Персидского залива и их партнеры в регионе и за его пределами должны сесть за стол переговоров и начать разряжать напряженность через очень простые шаги, - продолжил глава МИД РФ. - Это меры доверия, транспарентность, приглашение друг друга на различные мероприятия по линии вооруженных сил и выработка других шагов, которые позволят укрепить понимание того, что здесь нужно разговаривать и сосуществовать друг с другом, потому что так распорядилась история и география".

"Мы чувствуем интерес к нашей инциативе, но пока со стороны не всех вовлеченный игроков, - отметил Лавров. - Надеюсь, что этот печальный эпизод [атака на предприятия Saudi Aramco], очень нежелательный инцидент, который все-таки произошел, сподвигнет наших коллег на более внимательное отношение к российской инициативе".

Лавров призвал заинтересованные стороны действовать системно и создать рамки, в которых "будет проще договариваться и избегать нагнетания напряженности, которая и так достаточно серьезная в этом регионе".

Он также отметил необходимость объективного расследования атаки на предприятие.

"Вы уже сказали насчет необходимости тщательного, беспристрастного расследования, - сказал глава российского дипведомства, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать данный инцидент. - Такие усилия, как я понимаю, сейчас прилагаются. Важно, чтобы это действительно был объективный процесс, потому что обвинения, которые не подкреплены фактами, делу не помогают, а только нагнетают напряженность в этом регионе, где и так уже слишком все конфронтационно".

В ночь на 14 сентября 10 беспилотников атаковали предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии. Эр-Рияд обвинил Тегеран в причастности к атакам. Представители администрации США также выступили с утверждением, что нападение было совершено с территории Ирана. В свою очередь в Тегеране эти заявления сочли безосновательными.