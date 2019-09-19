Кувшинников огласил новый состав правительства Вологодской области

ВОЛОГДА, 19 сентября. /ТАСС/. Вступивший в должность губернатора Вологодской области Олег Кувшинников огласил новый состав правительства региона, все заместители губернатора продолжили работать на своих должностях, за исключением Олега Васильева, курирующего социальную сферу.

"Я принимаю отставку правительства области и в соответствии с уставом области сегодня принимаю решение о формировании нового состава правительства Вологодской области. Постановление о назначении новых членов правительства подписано", - сказал Кувшинников на оперативном совещании областного правительства, прошедшем сразу после торжественной церемонии вступления в должность вновь избранного губернатора.

В новый состав областного правительства включены: первый заместитель губернатора, председатель правительства Антон Кольцов, заместители губернатора Антон Стрижов, Михаил Глазков, Виталий Тушинов, Евгений Богомазов, Виктор Рябишин, замгубернатора и начальник Департамента финансов Валентина Артамонова, замгубернатора и представитель в Вологодском заксобрании Эдуард Зайнак, а также руководитель администрации губернатора Инна Синягина.

"Решение о назначении заместителя губернатора области, курирующего вопросы образования, здравоохранения, культуры и искусства, физической культуры и спорта, архивного дела, охраны объектов культурного наследия будет принято мною позже", - сказал Кувшинников.

На выборах 8 сентября Кувшинников одержал победу, получив в свою поддержку 60,79% голосов при явке в 40,52%. Он возглавляет Вологодскую область с декабря 2011 года. На губернаторских выборах 14 сентября 2014 года одержал победу, получив 62,98% голосов при явке в 29,7%. Губернатор, согласно уставу региона, возглавляет также правительство Вологодской области.