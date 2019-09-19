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Кризис в Сирии
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Слуцкий предложил создать трехстороннюю рабочую группу с парламентами Египта и Сирии

Глава комитета Госдумы по международным делам обратился с этой инициативой к депутатам Палаты представителей Египта

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в четверг предложил египетским депутатам обсудить создание трехсторонней рабочей группы с участием членов парламента Сирии.

"У меня есть, может быть, нестандартное предложение. Мы могли бы подумать над созданием трехсторонней рабочей группы с парламентом Сирии", - сказал он на встрече с делегацией комитета Палаты представителей (парламента) Египта, возглавляемой председателем комитета Каримом Дарвишем.

"Нам нужно возвращать Сирию в арабскую семью", - констатировал Слуцкий, напомнив, что Египет - стратегический партнер РФ.

Теги
СирияЕгипетКризис в СирииСлуцкий, Леонид Эдуардович
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