Слуцкий предложил создать трехстороннюю рабочую группу с парламентами Египта и Сирии

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в четверг предложил египетским депутатам обсудить создание трехсторонней рабочей группы с участием членов парламента Сирии.

"У меня есть, может быть, нестандартное предложение. Мы могли бы подумать над созданием трехсторонней рабочей группы с парламентом Сирии", - сказал он на встрече с делегацией комитета Палаты представителей (парламента) Египта, возглавляемой председателем комитета Каримом Дарвишем.

"Нам нужно возвращать Сирию в арабскую семью", - констатировал Слуцкий, напомнив, что Египет - стратегический партнер РФ.