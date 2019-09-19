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Саммит Россия – Африка

Слуцкий предложил провести заседание международных комитетов Госдумы и парламента Египта

Его могут организовать в Москве или в Каире

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Комитеты по международным делам Госдумы и Палаты представителей (парламента) Египта могли бы провести совместное заседание в конце 2019 года или в начале 2020 года. С такой инициативой в четверг выступил глава думского комитета Леонид Слуцкий на встрече со своим египетским коллегой Каримом Дарвишем.

Слуцкий напомнил, что в октябре в Сочи пройдет саммит Россия - Африка. "По следам предстоящего саммита в Сочи мы могли бы провести совместное заседание наших комитетов в конце этого года или в начале следующего в Москве или в Каире", - сказал Слуцкий.

"И мы могли бы таким образом через несколько месяцев встретиться уже полным составом наших комитетов", - добавил депутат.

Дарвиш со своей стороны эту инициативу поддержал. По его словам, такое заседание может пройти в 2020 году. "Будем рады начать цикл подобных встреч на уровне наших комитетов", - сказал он.

Теги
ЕгипетРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичСаммит Россия – Африка
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