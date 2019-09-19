Небензя считает, что резолюция Запада по Идлибу призвана спасти террористов от разгрома

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Цель проекта резолюции Совета Безопасности ООН по ситуации в Идлибе, подготовленного Германией, Бельгией и Кувейтом, - спасти находящих в регионе террористов от окончательного разгрома. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.

В ходе заседания РФ и Китай наложили вето на предложенный "гуманитарной тройкой" проект резолюции по прекращению огня и улучшению гуманитарной ситуации в Идлибе.

"К сожалению, содержание проекта и ход работы над ним недвусмысленно указывает на реальную задачу наших коллег - спасти окопавшихся в Идлибе международных террористов от окончательного разгрома и выставить Россию и Сирию виновниками происходящего в Идлибе", - сказал Небензя. "Именно игнорирование необходимости борьбы с террористами авторами проекта стало тем самым водоразделом, который не позволяет нам поддержать лежащий перед нами проект", - подчеркнул он, объясняя позицию РФ.

Небензя также обратил внимание, что в настоящее время в Идлибе не проводится никаких масштабных военных операций и режим прекращения огня нарушается только террористами. "Гуманитарная тройка (Германия, Бельгия и Кувейт - прим. ТАСС) вбросила проект резолюции и всячески нагнетала темп работы над ним, апеллируя к сообщениям о массовой гибели мирных жителей в Идлибе, - отметил постпред РФ. - На самом деле все обстоит иначе".

"Во-первых, никаких масштабных операций в Идлибе не проводилось и сейчас не проводится. В провинции соблюдается режим прекращения огня, периодически нарушаемый исключительно террористами", - констатировал он.