Лавров: пересмотр событий Второй мировой призван лишить Россию роли гаранта миропорядка

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Попытки пересмотреть историю Второй мировой войны имеют целью лишить Россию роли гаранта послевоенного миропорядка. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье "Мир на перепутье и система международных отношений будущего" для журнала "Россия в глобальной политике". Статья размещена на сайте МИД РФ .

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"Активизировались те, кто хотел бы "присвоить" Победу, стереть из памяти роль СССР в разгроме фашизма, предать забвению жертвенный освободительный подвиг Красной Армии, не вспоминать о многих миллионах мирных советских граждан, погибших в годы войны, выбелить из истории последствия пагубной политики умиротворения агрессора", - подчеркнул министр.

"С этой точки зрения отчетливо просматривается суть концепции "равенства тоталитаризмов". Ее цель - не просто умалить вклад СССР в Победу, но и ретроспективно лишить нашу страну определенной ей историей роли архитектора и гаранта послевоенного миропорядка, а затем и навесить на нее ярлык "ревизионистской державы", угрожающей благополучию так называемого свободного мира", - продолжил он.

По его мнению, такая трактовка событий прошлого означает и то, что в понимании некоторых стран главным завоеванием послевоенной системы международных отношений считается "становление трансатлантической связки и увековечивание военного присутствия США в Европе". "Разумеется, это вовсе не тот сценарий, на который ориентировались союзники, учреждая Организацию Объединенных Наций", - указал Лавров.

Важные юбилеи

Как отметил глава МИД РФ, в 2020 году в мире будут отмечаться "крупные и взаимосвязанные юбилеи" - 75-летие Победы в Великой Отечественной, Второй мировой войнах и создания ООН.

"Осмысливая духовно-нравственное значение этих дат, необходимо помнить и об эпохальном политическом смысле Победы в жесточайшей войне за всю историю человечества, - подчеркнул министр. - Разгром фашизма в 1945 году имел фундаментальное значение для дальнейшего хода мировой истории. Были созданы условия для формирования послевоенного миропорядка, несущей конструкцией которого стал Устав ООН - по сей день ключевой источник норм международного права".

Лавров обратил внимание, что "ооноцентричная система и сегодня сохраняет устойчивость, обладает большим запасом прочности", являясь "страховочной сеткой", гарантирующей мирное развитие человечества в условиях несовпадения интересов и соперничества ведущих держав.