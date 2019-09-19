Замглавы МИД РФ обсудил с докладчиком ПАСЕ тему прав человека на Северном Кавказе

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин обсудил с докладчиком Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Франком Швабе подготовку им доклада для ассамблеи "О необходимости восстановления прав человека и верховенства закона в Северо-Кавказском регионе". Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"Стороны выразили удовлетворение недавним возвращением российской парламентской делегации в ПАСЕ и началом ее практического взаимодействия с ассамблеей, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - С российской стороны была подчеркнута важность объективного и неполитизированного подхода к освещению ситуации с правами человека при уважении культурно-исторических и духовно-нравственных традиций Северо-Кавказского региона".