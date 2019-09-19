Лавров: Запад продвигает свою концепцию борьбы с экстремизмом, чтобы обойти Устав ООН

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Концепция "противодействия насильственному экстремизму" на деле нацелена на то, чтобы Запад мог получить инструмент вмешательства во внутренние дела государств в обход Устава ООН. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье "Мир на перепутье и система международных отношений будущего" для журнала "Россия в глобальной политике". Статья размещена на сайте МИД РФ.

"Отдельного внимания заслуживает спорная концепция "противодействия насильственному экстремизму", возлагающая вину за распространение радикальных идеологий и расширение социальной базы терроризма на политические режимы, объявленные Западом недемократическими, нелиберальными или авторитарными, - отметил он. - Заточенность этой концепции на работу напрямую с гражданским обществом "через голову" законных правительств не оставляет сомнений относительно истинной цели - вывести усилия на треке антитеррора из-под "зонтика" ООН и получить инструмент вмешательства во внутренние дела государств".

Как указал глава МИД РФ, внедрение в практику международных отношений подобных новаций представляет собой опасный феномен ревизионизма, "отвергающего воплощенные в Уставе ООН принципы международного права и прокладывающего путь к возвращению во времена конфронтации и блокового противостояния". "Не зря Запад открыто рассуждает о новом водоразделе между "либеральным порядком, основанном на правилах", и "авторитарными державами", - добавил глава МИД РФ.