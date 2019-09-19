Российская разведка собирает данные об атаке на Saudi Aramco

ИЖЕВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Служба внешней разведки РФ пока не имеет данных, кто может нести ответственность за атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, но данные собираются.

"Мы собираем эти данные [о том, кто мог стоять за атакой], но окончательных выводов пока не делали", - сказал, отвечая на вопрос ТАСС, глава СВР Сергей Нарышкин. Он повторил, что данные собираются.

При этом Нарышкин, говоря об обвинениях различных стран в якобы причастности к атаке, заметил: "Мне представляется, что нельзя делать выводы, не имея каких-то твердых доказательств".

Два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение, которые серьезно повлияли на производство нефти в королевстве, взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие, что в диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов.

В среду официальный представитель саудовского министерства обороны представил на пресс-конференции в Эр-Рияде фрагменты использовавшихся в них беспилотников и крылатых ракет, доказывающие, по его словам, причастность к атакам Ирана. Между тем он признал, что точное место, откуда они были запущены, до сих пор не установлено, однако выразил уверенность, что не из Йемена.

В то же время хуситы продолжают настаивать на том, что именно они стоят за этой операцией, которая, по их данным, была проведена при помощи новых усовершенствованных дронов.