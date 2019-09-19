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Атаки на предприятия Saudi Aramco
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Российская разведка собирает данные об атаке на Saudi Aramco

Как отметил глава СВР Сергей Нарышкин, нельзя делать выводы не имея твердых доказательств
Руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
© Александр Щербак/ТАСС

ИЖЕВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Служба внешней разведки РФ пока не имеет данных, кто может нести ответственность за атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, но данные собираются.

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"Мы собираем эти данные [о том, кто мог стоять за атакой], но окончательных выводов пока не делали", - сказал, отвечая на вопрос ТАСС, глава СВР Сергей Нарышкин. Он повторил, что данные собираются.

При этом Нарышкин, говоря об обвинениях различных стран в якобы причастности к атаке, заметил: "Мне представляется, что нельзя делать выводы, не имея каких-то твердых доказательств".

Два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение, которые серьезно повлияли на производство нефти в королевстве, взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие, что в диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов.

В среду официальный представитель саудовского министерства обороны представил на пресс-конференции в Эр-Рияде фрагменты использовавшихся в них беспилотников и крылатых ракет, доказывающие, по его словам, причастность к атакам Ирана. Между тем он признал, что точное место, откуда они были запущены, до сих пор не установлено, однако выразил уверенность, что не из Йемена.

В то же время хуситы продолжают настаивать на том, что именно они стоят за этой операцией, которая, по их данным, была проведена при помощи новых усовершенствованных дронов.

Теги
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичИранЙеменРоссияАтаки на предприятия Saudi Aramco
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