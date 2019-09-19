Лавров призвал мир договориться о едином толковании норм международного права

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Страны мира должны договориться о единообразном толковании норм и принципов международного права. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье "Мир на перепутье и система международных отношений будущего" для журнала "Россия в глобальной политике", приуроченной к открытию 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Статья размещена на сайте МИД РФ.

"Очевидно, что без настоящей коллегиальности, без деполитизированного партнерства при центральной координирующей роли ООН невозможно добиться снижения конфронтационности, укрепить доверие и справиться с общими вызовами и угрозами, - сказал он. - Давно пора договориться о единообразном толковании принципов и норм международного права, а не пытаться действовать по известной поговорке "закон - что дышло". Договариваться сложнее, чем выдвигать ультиматумы, но терпеливо согласованные компромиссы будут гораздо более надежным механизмом предсказуемого ведения мировых дел".

Лавров отметил, что такая задача многократно декларировалась на высшем уровне в документах ОБСЕ, однако надо уже переходить от слов к делу. "Содружество Независимых Государств, Организация Договора о коллективной безопасности не раз выражали готовность вносить вклад в такую работу", - добавил он.

Глава МИД РФ указал, что способствовать созданию стабильного мироустройства также будет реформа Совета Безопасности ООН, "где Запад неоправданно перепредставлен, по современным меркам". По мнению Лаврова, при реформировании СБ ООН необходимо учесть интересы стран Азии, Африки и Латинской Америки. "Бережно сохраняя сформированную по итогам Второй мировой войны систему международных отношений, стержневым элементом которой остается ООН, необходимо аккуратно, но последовательно адаптировать ее к реалиям современного геополитического ландшафта", - продолжил глава МИД РФ.

Министр также отметил необходимость совершенствования системы мировой торговли и гармонизации интеграционных процессов, использования потенциала G20, БРИКС и ШОС как инструментов глобального управления.