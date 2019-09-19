Лавров: концепция "порядка, основанного на правилах", затрагивает полномочия ООН

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Попытки Запада продвигать "порядок, основанный на правилах", затрагивают исключительные полномочия ООН. Об говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова "Мир на перепутье и система международных отношений будущего" для журнала "Россия в глобальной политике", приуроченной к открытию 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Статья размещена в пятницу на сайте МИД РФ.

Как отметил российский министр, данная концепция стала следствием неготовности Запада принять сегодняшние реалии, когда после столетий экономического, политического и военного доминирования он "утрачивает прерогативу единоличного формирования общемировой повестки дня". "Эти "правила" изобретаются и избирательно комбинируются в зависимости от текущих потребностей авторов указанного термина, который Запад настойчиво внедряет в обиход, - пояснил он. - Цель [концепции] - подменить универсально согласованные международно-правовые инструменты и механизмы узкими форматами, где вырабатываются альтернативные, неконсенсусные методы урегулирования тех или иных международных проблем в обход легитимных многосторонних рамок. Иными словами, расчет на то, чтобы узурпировать процесс выработки решений по ключевым вопросам".

"Намерения инициаторов концепции "порядка, основанного на правилах" затрагивают исключительные полномочия СБ ООН, - подчеркнул Лавров. - Один из свежих примеров: когда США и их союзники не смогли убедить Совет Безопасности ООН одобрить политизированные решения, бездоказательно обвиняющие руководство Сирии в применении запрещенных отравляющих веществ, они стали продвигать нужные им "правила" через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО)".