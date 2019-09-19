{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров заявил о необратимой трансформации мирового порядка

Глава российского МИД подчеркнул, что большинство стран не хотят зависеть от чужих геополитических интересов
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Процесс трансформации мирового порядка стал необратимым, несмотря на сопротивление западных стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье "Мир на перепутье и система международных отношений будущего" для журнала "Россия в глобальной политике", приуроченной к открытию 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Статья размещена на сайте МИД РФ.

"Сегодня очевидно, что попытки утвердить однополярную модель провалились. Процесс трансформации миропорядка обрел необратимый характер, - сказал он. - Новые крупные игроки, обладающие устойчивой экономической базой, стремятся активнее влиять на региональные и глобальные процессы, с полным на то основанием претендуют на более значимое участие в принятии ключевых решений. Растет востребованность в более справедливой и инклюзивной системе".

Лавров также добавил, что в настоящее время большая часть мирового сообщества отвергает подходы, при которых одни страны наделены правом диктовать свою волю другим, и это не устраивает тех, кто "веками привык задавать шаблоны мирового развития". По словам министра, реакция западных стран на происходящее в мире показывает их истинные мировоззренческие установки. "Риторика на темы "либерализма", "демократии" и "прав человека" сопровождается продвижением подходов, основанных на неравенстве, несправедливости и эгоизме, убежденности в собственной исключительности", - указал Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что большинство стран сейчас не хотят зависеть от чужих геополитических интересов, а стремятся к ведению национально-ориентированной внутренней и внешней политики. "В общих интересах сделать так, чтобы многополярность не опиралась на голый баланс сил, как это было на предыдущих исторических этапах, например, в XIX и первой половине XX века, а носила справедливый, демократический, объединительный характер, учитывала подходы и озабоченности всех без исключения участников международного общения, способствовала обеспечению стабильного и безопасного будущего", - заключил дипломат.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
Лавров: Запад защищает либерализм, а сам вводит санкции и устраивает бомбардировки
Глава российской дипломатии отметил, что позиционирующие себя как эталон демократии государства "пекутся о ней только тогда, когда требуют от тех или иных стран "навести порядок" у себя дома по западным лекалам"
Читать полностью