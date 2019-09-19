Путин прибыл в Оренбург, где в пятницу посетит учения "Центр-2019"

ОРЕНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг вечером прибыл из Ижевска в Оренбург, сообщила пресс-служба Кремля.

В пятницу в Оренбургской области глава государства посетит стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" на полигоне Донгуз и встретится с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Всего в учениях "Центр-2019" принимают участие порядка 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения. Основные действия проходят с 16 по 21 сентября на общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской, Кемеровской, Курганской, Оренбургской и Челябинской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря. В учениях также принимают участие военнослужащие Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

Что касается встречи с киргизским коллегой, то это будет уже восьмой визит Жээнбекова в Россию с момента его избрания президентом Киргизской Республики в октябре 2017 года. В предыдущий раз киргизский лидер встречался с президентом РФ в Кремле 11 июля этого года. Путин в 2019 году дважды посещал Киргизию: в марте он прилетал в Бишкек с государственным визитом, в июне - для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).