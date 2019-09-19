Путин посетит под Оренбургом учения "Центр-2019" и встретится с президентом Киргизии

ОРЕНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу посетит стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" на полигоне Донгуз в Оренбургской области и встретится с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Глава государства поздно вечером в четверг прилетел в Оренбург из Ижевска, где он, в частности, провел заседание Военно-промышленной комиссии и выступил на Всероссийском форуме оружейников.

"[В пятницу Путин] посетит активную фазу [учений] "Центр-2019". В гостях у президента также будет президент Кыргызстана Жээнбеков", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отметив, что лидеры проведут на двустороннюю встречу.

Учения "Центр-2019"

Как отметили в пресс-службе Кремля, в рамках маневров на полигоне Донгуз формирования ВС РФ во взаимодействии с воинскими контингентами других стран отработают совместные действия по отражению наступления условного противника.

Всего в учениях "Центр-2019" принимают участие порядка 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения. Основные действия проходят с 16 по 21 сентября на общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской, Кемеровской, Курганской, Оренбургской и Челябинской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря. В учениях также принимают участие военнослужащие Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

В практических действиях на полигоне Донгуз от ВС РФ примут участие мотострелковые и танковые соединения, группировки ракетных войск, артиллерии и ПВО, авиация, соединения специального назначения, ВДВ, инженерных и железнодорожных войск, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов "Форпост", "Орлан-10" и "Груша", и другие части. От вооруженных сил иностранных государств будут задействованы свыше 2 тыс. военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, воздушно-десантных войск и сил спецназначения, а также 28 самолетов и вертолетов Народно-освободительной армии Китая.

Как говорится в материалах пресс-службы Кремля, в основу выполнения учебно-боевых задач на учениях будет положен опыт боевых действий в Сирии и апробированные в ходе боевой подготовки способы действий соединений с учетом изменения тактики действий подразделений вооруженных сил иностранных государств.

В предыдущий раз президент РФ посещал военные учения в сентябре 2018 года, это был основной этап маневров "Восток-2018" на полигоне Цугол в Забайкальском крае.

Российско-киргизские отношения

Это будет уже восьмой визит Жээнбекова в Россию с момента его избрания президентом Киргизской Республики в октябре 2017 года. В предыдущий раз киргизский лидер встречался с президентом РФ в Кремле 11 июля текущего года.

Путин в этом году дважды посещал Киргизию: в марте он прилетал в Бишкек с государственным визитом, в июне - для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 31 августа в поздравительной телеграмме Жээнбекову по случаю Дня независимости Киргизии Путин высоко оценил динамичное развитие отношений двух стран и выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзничества между Россией и Киргизией.

Москва и Бишкек взаимодействуют в рамках СНГ, Организации Договора о коллективной безопасности и ШОС. В августе 2015 года республика присоединилась к Евразийскому экономическому союзу, членами которого являются также Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения. На территории Киргизии располагается объединенная военная база РФ, в состав которой входят авиабаза в Канте, узел дальней связи ВМФ России в Чуйской области, испытательная база противолодочного оружия в Караколе на Иссык-Куле и автономный сейсмический пункт в Майлуу-Суу. Ежегодная арендная плата РФ за земельные участки под эти объекты составляет около $4,8 млн.