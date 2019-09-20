Генконсульство России предупредило соотечественников о новых акциях протеста в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 сентября. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Гонконге обратилось с предупреждением к находящимся здесь гражданам России в связи с новыми акциями протеста, запланированными в городе на ближайшие дни, и призвало воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Об этом сообщается в пятницу на странице дипмиссии в Facebook.

"По информации, размещенной в социальных сетях, новые протестные акции в Гонконге запланированы на 20 сентября (пятница) в районах Central и University of Hong Kong; 21 сентября (суббота) в районах Tuen Mun, Yuen Long, а также, возможно, на подъездах к аэропорту, 22 сентября (воскресенье) в районах Hung Hom, To Kwa Wan, Sha Tin. В этой связи вероятны перебои в работе общественного транспорта", - говорится в сообщении.

"Настоятельно рекомендуем воздерживаться от посещения мест массовых скоплений людей в дни протестов и митингов, а также следить за новостями при планировании поездок", - призвало генконсульство.

Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются уже более трех месяцев. 4 сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить одно из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать малопопулярный законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на это, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками, блокированием улиц, поджогами и актами вандализма в метро.