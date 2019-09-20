Губернатор Калининградской области не советует США рисковать и нападать на регион

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов не советует США рисковать и нападать на регион, так как техническое состояние и моральный дух расположенных там войск позволяют дать отпор любому противнику.

Так он прокомментировал ТАСС публикацию журнала The National Interest, в которой утверждалось, что стратегический бомбардировщик ВВС США В-52 в марте этого года отрабатывал нанесение удара крылатыми ракетами по Калининградской области.

"Не будем заниматься приглашением, но, конечно, нет [не боимся]. У нас находится главная база Балтийского флота. И моральный дух, и техническое состояние, материальное состояние войск в Калининграде такое, что никому не советую рисковать, связываться с нашими военными", - сказал он, отвечая на вопрос, не боится ли регион подобных угроз в кулуарах форума "Среда для жизни: города" в Великом Новгороде.

Губернатор также отметил, что советует американским военным ознакомиться с историей России.

"Я бы просто хотел пожелать всем американским генералам читать какие-нибудь исторические книги о всех "планировщиках", которые строили планы относительно Российского государства, и чем это потом для создателей таких планов заканчивалось. Потому что на каждого американского генерала с его планом просто есть русский народ. Думаю, что история должна была давным-давно научить наших партнеров и оппонентов уму-разуму", - сказал губернатор.