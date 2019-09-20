В Астрахани единороссы исключили из партии экс-главврача больницы за побои

АСТРАХАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Астраханское региональное отделение партии "Единая Россия" исключила из партии экс-главврача детской областной больницы им. Н. Н. Силищевой Игоря Ливинсона, которого обвиняют в нанесении побоев подчиненной - заведующей детской консультативной поликлиникой. Заявление об исключении из партии Ливинсон написал сам, сообщил в пятницу журналистам секретарь реготделения партии Игорь Мартынов.

Во вторник в соцсетях появилась информация о том, что главврач детской областной больницы нанес телесные повреждения заведующей консультативной поликлиникой и разбил ее телефон. Причиной конфликта стало якобы необоснованное увольнение заведующей. На видео, которое также распространено в соцсетях, пострадавшая утверждает, что главврач "специально снижает зарплаты неугодным врачам и сотрудникам", чтобы они увольнялись. В среду Ливинсон был уволен с поста главврача, проверку по инциденту в больнице проводит полиция.

"Игорь Ливинсон исключен из "Единой России" по собственному желанию. Его заявление на мое имя поступило 19 сентября. Президиум регионального политсовета партии рассмотрел заявление Ливинсона и принял решение об исключении его из состава членов партии", - сказал Мартынов.

Областная детская клиническая больница имени Н. Н. Силищевой - ведущее детское медучреждение Астраханской области - была открыта в 1960 году. В больнице функционирует 21 отделение, консультативная поликлиника, а также шесть диагностических отделений. За медицинской помощью в больницу обращаются жители не только Астраханской области, но и соседних регионов. Ливинсон возглавлял областную детскую больницу с мая прошлого года.