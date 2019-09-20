МИД России обвинил США в давлении на членов СБ ООН при голосовании по Идлибу

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. США оказывали давление на членов Совбеза ООН с целью завести в тупик обсуждение проекта резолюции по прекращению огня в провинции Идлиб. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В ходе работы над проектом российская делегация предложила конструктивные поправки. Они были направлены на то, чтобы прекращение огня не касалось террористических действий. Эти поправки были проигнорированы, соавторы не захотели продолжать работу по консенсусным формулировкам текста, - сказала она. - Мы имеем соответствующую информацию, что представители США оказывали на членов Совбеза ООН давление, чтобы процесс согласования резолюции зашел в тупик и не вошел в конструктивное русло обсуждения".

По словам Захаровой, предложенный "гуманитарной тройкой" (Бельгия, Германия, Кувейт) проект резолюции подразумевает вывод из-под удара террористов и игнорирует предпринимаемые в астанинском формате (Россия, Иран, Турция) усилия.

"В провокационной манере была попытка вывести из-под удара террористические организации, которые хозяйничают в Идлибе и которые подпитываются весьма щедро из-за рубежа. На деле это не имеет ничего общего с заботой о гражданском населении, которое страдает от засилья террористов, - сказала она. - Авторов проекта не остановило даже то, что целый ряд таких организаций признан террористическими по решению непосредственно самого же Совета Безопасности ООН. Мало того, Совбез призвал вести с ними непримиримую борьбу".

"Проект закладывал основу для беспочвенного обвинения сирийских властей и российских военных в нарушении международного гуманитарного права, грозил дальнейшими мерами в случае нарушения прекращения огня, то есть фактически лишал возможности наносить удары в ответ на участившиеся вылазки террористов, - продолжила Захарова. - Проект полностью игнорировал предпринимаемые тройкой астанинских гарантов - Россией, Ираном и Турцией - усилия по политическому урегулированию в Сирии".

Как отметила дипломат, за инициативой Бельгии, Германии и Кувейта "читалось намерение использовать гуманитарные аспекты в политических целях, затвердить разделительные линии в суверенной Сирии и оградить экстремистов от полного разгрома, обособив их на северо-западе страны".

Россия и Китай проголосовали в четверг в СБ ООН против предложенной "гуманитарной тройкой" резолюции по прекращению огня и улучшению ситуации в Идлибе.

В резолюции сторонам конфликта предписывалось "прекратить враждебные действия". В ней также содержался призыв наказать ответственных за нарушение норм гуманитарного права в Идлибе. Западные страны неоднократно обвиняли российскую и сирийскую авиацию в нанесении намеренных ударов по гуманитарным объектам в этой провинции. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отверг эти обвинения, представив в ООН спутниковые снимки неповрежденных объектов из числа тех, которые якобы подверглись атакам.