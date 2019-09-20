Экс-директор департамента ЖКХ Пензы избран главой города

ПЕНЗА, 20 сентября. /ТАСС/. Депутаты городской думы Пензы на первой сессии нового созыва гордумы в пятницу избрали главой города руководителя фракции "Единой России", бывшего директора департамента ЖКХ Пензы Владимира Мутовкина.

Глава города, выполняющий функции спикера гордумы, избирается из числа депутатов представительного органа путем тайного голосования. Для избрания кандидат должен набрать не менее половины голосов депутатов. Учитывая, что в гордуме заседают 35 депутатов, за кандидатуру должны проголосовать не менее 18 человек.

"В результате тайного голосования главой города избран Мутовкин Владимир Борисович", - отметил председатель оргкомитета по проведению первой сессии гордумы Денис Желиховский.

Кандидатура Мутовкина, выдвинутая на региональной партийной конференцией "Единой России", депутаты которой занимают большинство в гордуме, была единственной, вынесенной на сессию. Из 34 присутствовавших на сессии депутатов за него проголосовал 21 человек, против - 12, еще один не участвовал в голосовании.

Мутовкин возглавлял фракцию "Единой России" в гордуме шестого созыва, с 2011 по 2016 год он являлся директором департамента ЖКХ Пензы.

Выборы в гордуму Пензы 8 сентября впервые прошли по смешанной системе: 10 мест распределяются по партийным спискам среди партий, которые прошли барьер в 5%, 25 мест занимают депутаты, победившие в одномандатных округах. Представители "Единой России" получили в гордуме 19 мест, КПРФ - 12 мест, ЛДПР, "Справедливая Россия" и Партия пенсионеров - по одному месту, еще одно место занял победивший в одномандатном округе самовыдвиженец. Состав гордумы по итогам выборов был обновлен на 60%.