Госсовет Татарстана в очередной раз возглавил Фарид Мухаметшин

КАЗАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Государственный совет Татарстана шестого созыва избрал своим спикером Фарида Мухаметшина, возглавлявшего депутатский корпус в предыдущем составе. Кандидатуру Мухаметшина большинством голосов утвердили в пятницу на первом заседании обновленного парламента, передает корреспондент ТАСС.

Согласно данным информационного табло, за Мухаметшина проголосовали 88 депутатов из 100 - 88%.

"Впереди работы очень много. <...> Слаженной командой парламента нового созыва нам предстоит вместе с президентом [Татарстана], с муниципальными органами власти нашей республики аккуратно, ответственно решать эти задачи", - сказал вновь избранный председатель регионального парламента.

Мухаметшин, согласно данным с официального сайта Госсовета республики, является членом фракции "Единой России". Он родился 22 мая 1947 года в городе Альметьевск (Татарстан). Мухаметшин возглавляет Госсовет Татарстана с 27 мая 1998 года.

ЦИК Татарстана 10 сентября утвердил результаты выборов в Госсовет республики. В местный парламент избрали 100 депутатов: 50 - по республиканскому избирательному округу и 50 - по одномандатным избирательным округам. "Единая Россия" получила 44 мандата по республиканскому избирательному округу, еще шесть - КПРФ. По одномандатным избирательным округам 50 мандатов распределены следующим образом: 41 мандат - у "Единой России", по одному - у ЛДПР, "Справедливой России" и Партии роста, еще шесть - у самовыдвиженцев.