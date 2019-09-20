Лавров 2 октября примет участие в конференции клуба "Валдай" в Сочи

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие 2 октября в 16-й ежегодной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"2 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в 16-й ежегодной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай", - сказал дипломат. - В этом году мероприятие полностью посвящено темам, которые связаны с восточным направлением внешней политики России".

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, за последние годы роль России во многих регионах, объединенных широким понятием Восток, стала ключевой. "Это закономерно вызывает повышенный интерес у зарубежных партнеров, экспертного сообщества", - сказала дипломат. Она добавила, что в 2019 году Валдайский клуб в сотрудничестве с Министерством иностранных дел России посвятил целую серию заседаний различным аспектам ситуации в Азии и на Ближнем Востоке, в которых приняли участие министр иностранных дел России и его заместители.

"Выступление министра состоится в рамках сессии "Ближний Восток в общем контексте российской политики", - сообщила Захарова.