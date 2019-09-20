Докладчик ПАСЕ по правам человека на Северном Кавказе прибыл в Грозный

ГРОЗНЫЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по правам человека на Северном Кавказе Франк Швабе прибыл в Грозный, сообщил депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев.

"Прилетел. Сейчас мы в гостинце", - сказал Саралиев.

Швабе планирует посетить прокуратуру, МВД и управление Росгвардии по Чеченской Республике. Он также попросил о встрече с главой региона Рамзаном Кадыровым.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил журналистам после встречи с Швабе, что германский парламентарий в ближайшее время подготовит доклад в ПАСЕ о ситуации с правами человека на Северном Кавказе, в том числе в Чечне - после визита в этот регион.