Захарова назвала угрозами заявления США о планах, позволяющих прорвать ПВО Калининграда

"Во-первых, мы квалифицируем это как угрозы. Во-вторых, мы квалифицируем подобные заявления как абсолютно безответственные. В-третьих, мы видим, с какой легкостью политический бомонд, в частности, в США, оперирует столь серьезными и очень сложными вопросами, как мировая безопасность и стабильность, - сказала она. - Еще раз повторю: делает это абсолютно безответственно, исходя из политических и конъюнктурных соображений собственного процесса, в том числе, как мы понимаем, и, возможно, электорального".