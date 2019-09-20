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Захарова назвала угрозами заявления США о планах, позволяющих прорвать ПВО Калининграда

Официальный представитель МИД считает такие заявления абсолютно безответственными
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Михаил Терещенко/ТАСС
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Россия квалифицирует заявления США о возможности прорыва противовоздушной обороны (ПВО) Калининграда как безответственные угрозы. Об этом заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Во-первых, мы квалифицируем это как угрозы. Во-вторых, мы квалифицируем подобные заявления как абсолютно безответственные. В-третьих, мы видим, с какой легкостью политический бомонд, в частности, в США, оперирует столь серьезными и очень сложными вопросами, как мировая безопасность и стабильность, - сказала она. - Еще раз повторю: делает это абсолютно безответственно, исходя из политических и конъюнктурных соображений собственного процесса, в том числе, как мы понимаем, и, возможно, электорального".

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаКалининградская область
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