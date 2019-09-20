Единоросс Владимир Константинов переизбран спикером Госсовета Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Владимир Константинов, возглавлявший Государственный совет Республики Крым после воссоединения полуострова с Россией, вновь избран главой крымского парламента, передает корреспондент ТАСС.

За кандидатуру 62-летнего руководителя крымского регионального отделения "Единой России" проголосовали 74 депутата из 74 голосовавших. Константинов был единственным претендентом на пост председателя, другие фракции своих кандидатов не выдвигали.

Голосование проходило в тайном режиме при помощи бюллетеней. Депутаты голосовали в специальных кабинках. "По итогам тайного голосования бюллетенями председателями Государственного совета Республики Крым второго созыва избран Константинов Владимир Андреевич", - объявил итоги голосования старейший депутат Госсовета Ефим Фикс, который председательствовал в парламенте до выбора спикера.

В свою очередь Константинов пообещал, что будет сотрудничать с представителями всех партий, которые вошли в Госсовет. "Сейчас время написания новой истории, нового пятилетнего этапа Крыма, и это зависит от нас, от парламента, в том числе. Главная задача - реализовать масштабнейшую программу, которая завершит модернизацию Крыма, работу по выведению Крыма на другой уровень. Я считаю, что это историческая задача", - сказал Константинов.

Константинов возглавлял Госсовет республики с 19 сентября 2014 года. До этого с марта 2010 года по март 2014 года был председателем Верховного совета Автономной Республики Крым. Константинов вместе с на тот момент премьер-министром Республики Сергеем Аксеновым и главой Севастополя Алексеем Чалым 18 марта 2014 года подписали с президентом России Владимиром Путиным межгосударственный договор о принятии полуострова в РФ и образовании в ее составе новых субъектов.

Выборы в Госсовет второго созыва прошли в единый день голосования 8 сентября. В них приняли участие 33,26% избирателей. Региональное отделение партии "Единая Россия" получило 60 мандатов в крымском парламенте, ЛДПР - 10 и КПРФ - пять.