Захарова: все меры в Персидском заливе должны иметь под собой правовое основание

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Действия США и их союзников в Персидском заливе должны иметь под собой правовое основание и способствовать стабилизации обстановки в регионе. Об этом заявила в пятницу на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в связи с попытками США создать коалицию для патрулирования акватории залива.

"Мы исходим из того, что все меры, которые предпринимаются в этом регионе, должны иметь главную цель - стабилизацию ситуации, - отметила она. - К сожалению, политика США и целого ряда других государств не приводит к этому результату, а приводит к противоположному. Никакой дополнительной стабильности или стабилизации ситуации не происходит, кроме дестабилизации, поэтому все меры, которые предпринимаются, во-первых, должны иметь под собой правовое основание, а многие из них далеки от какого-либо правового поля, а во-вторых, должны иметь самой главной целью улучшение ситуации в регионе и стабилизацию".