Захарова: Россия отвергает претензии Эстонии в связи с "советской оккупацией"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Москва считает юридически ничтожными и отвергает выдвигаемые Таллином претензии в связи с так называемой советской оккупацией. Об этом заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, который выступил с утверждением, что страны Балтии должны совместно добиваться возмещения ущерба по этому вопросу.

"Российская позиция остается неизменной. Мы не приемлем само понятие "советской оккупации", через которое в подобном ключе пытаются интерпретировать освобождение европейских народов от фашистского порабощения. Следовательно, отвергаем и искусственно выдвигаемые к России юридически ничтожные претензии", - сказала она.

Литва, Латвия и Эстония три года назад подписали совместную декларацию о необходимости добиваться возмещения ущерба, якобы причиненного так называемой советской оккупацией. Во вторник глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу и его латвийский коллега Дзинтарс Расначс в совместном заявлении призвали помнить период "советской оккупации" и указали на возможность потребовать от РФ "как с правопреемника Советского Союза возмещения ущерба".