Госсовет Крыма переизбрал Сергея Аксенова главой республики на второй срок

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Депутаты Государственного совета Крыма избрали главой региона на новый пятилетний срок 46-летнего Сергея Аксенова, который возглавлял республику с момента воссоединения полуострова с Россией, передает корреспондент ТАСС.

За кандидатуру Аксенова проголосовали 74 депутата из 74 голосовавших. "Решение единогласное", - сказал спикер Госсовета Владимир Константинов.

В соответствии с региональным законом, глава Крыма избирается депутатами Госсовета региона из числа трех кандидатур, внесенных президентом России. Перед началом голосования полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов зачитал представление главы государства о внесение на рассмотрение парламента кандидатур Аксенова, которого выдвинула партия "Единая Россия", первого секретаря Крымского рескома КПРФ Сергея Богатыренко и депутата Госдумы от ЛДПР Павла Шперова на должность главы региона.

Согласно крымской Конституции, глава республики является высшим должностным лицом и главой исполнительной власти. Он избирается сроком на пять лет, но не более двух раз, и определяет основные направления развития региона.

Об Аксенове

Аксенов родился в 1972 году в городе Бельцы Молдавской ССР. В 1993 году закончил Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище. Позднее с отличием окончил Университет экономики и управления, получив степень бакалавра по специальности "Экономика предприятий", затем степень магистра по специальности "Финансы и кредит". До 2014 года занимал разные должности в коммерческих структурах.

В начале Крымской весны 27 февраля 2014 года решением Верховного совета Автономной Республики Крым назначен на должность председателя Совета министров. В марте 2018 года был в числе подписантов межгосударственного договора о принятии полуострова в РФ и образовании в ее составе новых субъектов.

В апреле 2014 года указом президента РФ назначен врио главы Республики Крым, а в октябре избран на этот пост. После вступления в должность принял решение о совмещении должности главы республики и председателя крымского Совета министров. В 2010-2014 годах был депутатом Верховного совета Автономной Республики Крым.

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