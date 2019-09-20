Аксенов принес присягу и вступил в должность главы Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Избранный депутатами Госсовета Крыма 46-летний Сергей Аксенов принес присягу и вступил в должность главы республики, передает корреспондент ТАСС.

В пятницу Аксенов был переизбран главой Крыма на второй срок. После оглашения результатов выборов Аксенов принял присягу главы республики. В зал была внесена крымская Конституция, знаменная группа кадетов внесла государственные флаги России и Республики Крым.

"Клянусь при осуществлении полномочий главы Республики Крым соблюдать Конституцию РФ и федеральные законы, Конституцию Республики Крым и законы Республики Крым, исполнять указы президента Российской Федерации и постановления правительства РФ, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, с честью выполнять высокие обязанности главы Республики Крым, верно служить многонациональному народу Республики Крым", - сказал он.