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Аксенов принес присягу и вступил в должность главы Крыма

Ранее он был переизбран на второй срок

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Избранный депутатами Госсовета Крыма 46-летний Сергей Аксенов принес присягу и вступил в должность главы республики, передает корреспондент ТАСС.

В пятницу Аксенов был переизбран главой Крыма на второй срок. После оглашения результатов выборов Аксенов принял присягу главы республики. В зал была внесена крымская Конституция, знаменная группа кадетов внесла государственные флаги России и Республики Крым.

"Клянусь при осуществлении полномочий главы Республики Крым соблюдать Конституцию РФ и федеральные законы, Конституцию Республики Крым и законы Республики Крым, исполнять указы президента Российской Федерации и постановления правительства РФ, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, с честью выполнять высокие обязанности главы Республики Крым, верно служить многонациональному народу Республики Крым", - сказал он.

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