Путин в беседе с Жээнбековым отметил важность участия военных Киргизии в учениях "Центр"

ПОЛИГОН ДОНГУЗ /Оренбургская область/, 20 сентября. / ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече со своим киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым назвал важным участие военнослужащих Киргизии в учениях "Центр-2019".

"Военно-техническое сотрудничество, военное сотрудничество идет своим чередом, продолжается. То, что ваши подразделения принимают участие в этом крупнейшем для всех нас событии, это очень важно", - сказал Путин на встрече, проходящей на полигоне, где проводятся учения.

Глава российского государства назвал необычным повод для нынешней встречи с Жээнбековым. Он также назвал "Центр-2019" "очень важным этапом подготовки вооруженных сил на случай отражения любых непредвиденных ситуаций, в том числе, связанных с борьбой с терроризмом".

"Мы - страны ОДКБ, и для нас это особенно важно. Мы продолжаем работу и в рамках этой организации, и в ходе масштабных учений подобного рода наши подразделения оттачивают свое мастерство", - продолжил Путин.

В ходе беседы президент РФ также отметил успешное сотрудничество России и Киргизии в торгово-экономической сфере.

В свою очередь, президент Киргизии отметил регулярный характер двусторонних встреч на высшем уровне, назвав это заслугой российского коллеги.

Жээнбеков поздравил собеседника с успешным завершением учений и поблагодарил за приглашение посетить их.

"Эти военные учения вызывают радость, гордость и воодушевление нашими вооруженными силами. Очень большое впечатление. Особо хочу отметить, что наши военные ведомства активно сотрудничают на двусторонней основе", - сказал он.

Президент Киргизии подчеркнул, что его страна остается для России самым надежным и верным другом, союзником и партнером.