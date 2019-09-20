Путин дал высокую оценку активной фазе учений "Центр-2019"

ПОЛИГОН ДОНГУЗ /Оренбургская область/, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин остался удовлетворен активной фазой учений "Центр-2019", за которой он наблюдал на полигоне Донгуз, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Очень позитивно отреагировал", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он пояснил, что главе государства в режиме онлайн докладывалось о том, что происходило в ходе маневров.

Всего в учениях "Центр-2019" принимают участие порядка 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения. Основные действия проходят с 16 по 21 сентября на общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской, Кемеровской, Курганской, Оренбургской и Челябинской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря. В учениях также принимают участие военнослужащие Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.