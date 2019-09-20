Госсовет Татарстана выбрал сенатором бывшего главу Елабужского района

КАЗАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Геннадий Емельянов, занимавший должности главы Елабужского муниципального района Татарстана и мэра города Елабуга, будет представлять республику в Совете Федерации. Соответствующее решение Госсовет республики принял на первом заседании в пятницу, передает корреспондент ТАСС.

Согласно данным информационного табло парламента Татарстана, за Емельянова проголосовали 87 депутатов из 100 - 87%. "От души поздравляем вас, желаем больших успехов. Конечно, мы все признательны за ту огромную работу, которую он [Емельянов] проводил в нашей республике на различных должностях. Думаю, он достойно представит нашу республику, вместе с нашим коллегой Морозовым Олегом Викторовичем двойной тягой будете представлять интересы родной республики", - сказал председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

19 сентября состоялась очередная сессия совета Елабужского муниципального района, в ходе которой парламентарии приняли отставку Емельянова, он покинул пост в связи с избранием депутатом Госсовета Татарстана.

Емельянов родился 1 января 1957 года в поселке Карамалинка Заинского района Татарской АССР. Он начал трудовую деятельность в 1974 году, будучи автослесарем пассажирского автотранспортного предприятия города Нижнекамск (Татарстан). Емельянов был избран главой Елабужского муниципального района в октябре 2010 года.

Вторым сенатором - от исполнительной власти - с сентября 2015 года является член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

ЦИК Татарстана 10 сентября утвердил результаты выборов в Госсовет республики. В местный парламент избрали 100 депутатов: 50 - по республиканскому избирательному округу и 50 - по одномандатным избирательным округам. "Единая Россия" получила 44 мандата по республиканскому избирательному округу, еще шесть - КПРФ. По одномандатным избирательным округам 50 мандатов распределены следующим образом: 41 мандат - у "Единой России", по одному - у ЛДПР, "Справедливой России" и Партии роста, еще шесть - у самовыдвиженцев.