Захарова: заявления США о своем прекрасном вооружении не подтверждаются его применением

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Заявления США о своем прекрасном вооружении не подтверждаются в ходе его практического применения. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Многое, что делают США в регионе [Ближнего Востока] так или иначе уже больше похоже не на политику, а на глобальный коллапс <...> Мы же помним, как больше года назад прекрасные американские ракеты не попали в цель, а сейчас прекрасные американские установки противовоздушной обороны (ПВО) не отразили соответствующий удар. Это все звенья одной цепи. Такое собственное разоблачение происходит на примере конкретного региона в контексте того, что Соединенные Штаты делают и могут предложить современному миру", - сказала она.

Два нефтеперерабатывающих предприятия Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября с помощью беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за это взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах". В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей в сутки из 9,8 млн. Говоря о том, почему американские зенитно-ракетные комплексы Patriot не смогли отразить атаку, госсекретарь США Майкл Помпео отметил, что ПВО в мире не всегда демонстрируют нужный результат.

14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. По информации Минобороны РФ, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума.