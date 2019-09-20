Захарова считает действия США главной причиной приостановки диалога в Венесуэле

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Главной причиной приостановки переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы стали действия Вашингтона. Об этом заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Главная причина нынешней паузы в переговорах очевидна. Это политика Вашингтона. Я хотела бы напомнить, что после введения новых санкций 5 августа [президент Венесуэлы Николас] Мадуро заявил о готовности продолжать переговоры при условии, что радикальная оппозиция осудит незаконные меры Белого дома, чего до сих пор не произошло. Вместо этого [лидер оппозиции Венесуэлы Хуан] Гуайдо заявил недавно об исчерпании возможностей диалога в данном формате, а виновным за провалы американцы все равно назначают законное правительство", - сказала она.

Захарова напомнила, что 16 сентября Единая социалистическая партия Венесуэлы и представители умеренной оппозиции подписали соглашение. Дипломат обратила внимание на 5-й пункт, в котором "стороны выносят соответствующий вердикт с явным осуждением незаконных антивенесуэльских санкций и требуют их безотлагательной отмены". "Такое заявление, на которое так и не решился Гуайдо, подтверждает настоящий патриотизм тех, кто подписал данное соглашение от оппозиции, их настоящую заботу о венесуэльском народе, будущем страны", - отметила Захарова.

"Еще одним шагом в пользу венесуэльского народа стал бы положительный ответ Вашингтона на предложение официального Каракаса о восстановлении двухсторонних дипломатических отношений, в рамках которых США и Венесуэла могли бы обсудить любые разногласия и мирным способом их решить", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.