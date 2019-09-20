Володин примет участие в IV совещании спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин будет находиться с рабочим визитом в Нур-Султане 23-24 сентября, где примет участие в IV совещании спикеров парламентов стран Евразии. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба нижней палаты.

"Тема совещания - "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство", - проинформировали в пресс-службе. - Инициаторами такого формата парламентского диалога являются спикеры парламентов России и Республики Корея".

Там отметили, что "с каждым годом растет число участников совещания". Если в первом заседании в 2016 году участвовали представители 18 стран, то в совещании в этом году участвуют руководители парламентов около 60 стран, в том числе 41 спикер и 11 вице-спикеров. На совещание также прибудут представители 13 международных парламентских организаций.

Вести заседание будут спикеры парламентов России, Республики Корея и Казахстана. В рамках визита Володина запланированы его встречи со спикерами ряда парламентов, в том числе с председателем Мажилиса Республики Казахстан Нурланом Нигматулиным, руководителем Национального собрания Республики Корея Мун Хи Саном, председателем Государственного собрания Венгрии Ласло Кевером, спикером Национальной ассамблеи Пакистана Асадом Кайсером, председателем Народной палаты Национального собрания Афганистана Мир Рахманом Рахмани, спикером Меджелиса Ирана Али Лариджани и главой Великого государственного хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром.