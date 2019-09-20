Захарова: антироссийская кампания в Нидерландах нацелена на увеличение военных расходов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Поддержанная министром обороны Нидерландов антироссийская кампания, которая была развернута в местной прессе, связана с предстоящим обсуждением в парламенте проекта бюджета, предусматривающего увеличение военных расходов. Об этом заявила в пятницу на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

По ее словам, начало упомянутой кампании было положено публикацией 15 августа в газете De Telegraaf статьи о том, что русские якобы запугивают жен нидерландских пилотов истребителей F-16. Этот вброс уже получил должную оценку со стороны российского дипведомства, напомнила она. "Однако история получила развитие и на политическом уровне, - продолжила дипломат. - Депутаты Второй палаты Генеральных штатов (парламента) Нидерландов направили обращение министру обороны Анк Бейлевельд, которая 5 сентября обнародовала официальный ответ на запрос парламентариев по данному сюжету".

"В своем ответе глава оборонного ведомства признала, что применительно к случаям, которые описаны в публикации De Telegraaf, установить лиц, угрожавших семьям нидерландских военнослужащих, не удалось, - отметила Захарова. - Но при этом министр обороны, ссылаясь на вышедший ранее годовой отчет о деятельности службы военной разведки, не преминула упомянуть о неких гибридных угрозах со стороны России и повторить традиционный набор клише о деструктивной деятельности нашей страны по подрыву трансатлантической связки стран - членов НАТО".

В этой связи официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что "через пару недель парламент Нидерландов будет рассматривать проект бюджета на будущий год, в котором заложено увеличение статьи на военные расходы". "В общем-то, пазл весь складывается, - констатировала она. - Нетрудно проследить причинно-следственную связь между подобными публикациями, подготовленными накануне принятия решения по бюджету, и официальными ответами, в которых не сказано ничего конкретного, но при этом формируется некое отношение к данной ситуации. Видимо, чтобы такая непопулярная мера, как увеличение военных расходов, прошла, необходимо в очередной раз всех запугать и консолидировать депутатов за счет запугивания врагом в лице России".

В целом, по мнению Захаровой, история с публикацией в газете De Telegraaf является прекрасным наглядным примером пропаганды с использованием СМИ, против которой так рьяно пытаются бороться в НАТО и брюссельских евроструктурах. "Сначала в газету не без помощи, очевидно, спецслужб вбрасывается информация о том, что якобы русские запугивают жен нидерландских летчиков", - пояснила она уже отработанную на Западе схему подобных пропагандистских акций.

После этого, по словам Захаровой, история поднимается на политический уровень с "официальным расследованием" и последующей реакцией. "И что же мы видим в официальной реакции? Мы видим отсутствие фактов, каким-либо образом увязывающих историю с Россией, но при этом за счет пропагандистских инструментов делается все, чтобы все-таки включить РФ в эту историю, рассказав о ее некоем прошлом деструктивном поведении и т. д. - резюмировала дипломат. - Круг замкнулся. И таких кругов, пропагандистских колец огромное количество и множество".