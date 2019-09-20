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Аксенов назначил и.о. главы Совмина Крыма Юрия Гоцанюка

Гоцанюк занимал должность зампреда регионального Совета министров

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Крыма Юрий Гоцанюк назначен исполняющим обязанности главы Совета министров республики, говорится в опубликованном в пятницу распоряжении главы региона Сергея Аксенова.

"Исполнение обязанностей председателя Совета министров Республики Крым возлагаю на заместителя председателя Совета министров Республики Крым Гоцанюка Юрия Михайловича", - говорится в документе.

Ранее спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что должности главы республики и председателя регионального правительства могут разделить для более эффективного управления.

В настоящее время должность главы республики и главы правительства объединены, пост главы Республики Крым - председателя Совета министров с 2014 года занимает Сергей Аксенов.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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