Аксенов назначил и.о. главы Совмина Крыма Юрия Гоцанюка

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Крыма Юрий Гоцанюк назначен исполняющим обязанности главы Совета министров республики, говорится в опубликованном в пятницу распоряжении главы региона Сергея Аксенова.

"Исполнение обязанностей председателя Совета министров Республики Крым возлагаю на заместителя председателя Совета министров Республики Крым Гоцанюка Юрия Михайловича", - говорится в документе.

Ранее спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что должности главы республики и председателя регионального правительства могут разделить для более эффективного управления.

В настоящее время должность главы республики и главы правительства объединены, пост главы Республики Крым - председателя Совета министров с 2014 года занимает Сергей Аксенов.