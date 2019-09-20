Правительство Крыма в полном составе ушло в остановку

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Совет министров Республики Крым подал в отставку в полном составе после переизбрания 46-летнего Сергея Аксенова главой республики, передает корреспондент ТАСС. Решение принято единогласно на заседании регионального правительства.

Глава республики добавил, что новый состав Совета министров Крыма будет сформирован в течение двух недель.

"В течение двух недель определимся по составу правительства и приступим к реализации взятых на себя обязательств", - сообщил Аксенов.

Он также отметил, что проведет индивидуальные встречи с членами Совета министров, по итогам которых будет определено, кто продолжит работу в новом составе.

"Перестановки могут быть. Но я вам уже говорил на предыдущей встрече, никаких решений не принято", - добавил Аксенов.

"Задачи с повестки дня не снимаются. Все задачи, которые стояли перед министерствами, все, по которым мы с вами брали обязательства выполнить их в текущем году, все должны быть выполнены", - сказал Аксенов после голосования.

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил, что за пять лет правительство региона не раз сталкивалось со сложными вызовами и справлялось с задачами. "Считаю, что это правительство первого созыва - очень важное, оно внесло в историю Крыма неизгладимый след", - сказал Константинов.

Аксенов был избран главой республики на новый пятилетний срок на сессии крымского Госсовета в пятницу. В соответствии с конституцией Крыма правительство региона слагает свои полномочия перед вновь избранным главой республики.

В Крыму осенью стартовало масштабное обновление власти. Как сообщил Аксенов 18 сентября, в Крыму все руководители городских и районных администраций сложили полномочия. Он пояснил, что такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды. В Крыму 11 городов, четыре городских поселения и 14 районов.

Как сообщил ранее ТАСС депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев, масштабное обновление власти в районах и городах Крыма пройдет впервые после воссоединения полуострова с Россией. Оно позволит увеличить эффективность работы команд управленцев на местах.

Аксенов позднее отметил, что большинство глав городов и районов имеют шансы быть вновь избранными на эти посты по конкурсу. Он подчеркнул, что вторая пятилетка после воссоединения Крыма с Россией "должна кардинально изменить уровень и качество жизни" в регионе.

В новость внесены изменения (15:25 мск) - добавлены подробности.