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Отставки и назначения

Медведев назначил Ивана Налича торгпредом РФ в Алжире

Другим распоряжением премьер-министр освободил от этой должности Алексея Шатилова в связи с истечением срока действия служебного контракта

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Ивана Налича торговым представителем РФ в Алжире. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Налича Ивана Сергеевича торговым представителем Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике", - говорится в сообщении.

Другим распоряжением премьер освободил от этой должности Алексея Шатилова в связи с истечением срока действия служебного контракта. Согласно информации на сайте российского торгпредства, Налич занимал пост заместителя торгового представителя.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияОтставки и назначения
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