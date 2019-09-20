Медведев назначил Ивана Налича торгпредом РФ в Алжире

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Ивана Налича торговым представителем РФ в Алжире. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Налича Ивана Сергеевича торговым представителем Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике", - говорится в сообщении.
Другим распоряжением премьер освободил от этой должности Алексея Шатилова в связи с истечением срока действия служебного контракта. Согласно информации на сайте российского торгпредства, Налич занимал пост заместителя торгового представителя.