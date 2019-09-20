Моргулов сообщил о намерении России сотрудничать с Китаем в восстановлении Сирии

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Москва настроена на тесное сотрудничество с Пекином в постконфликтном восстановлении Сирии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов в статье "Российско-китайские отношения на новом историческом старте развития", размещенной в пятницу на сайте журнала "Международная жизнь".

"Пекин повышает свой профиль в сирийских делах, что с учетом заметного улучшения ситуации в Сирии открывает перспективы участия КНР наряду с Россией и другими государствами в постконфликтном восстановлении этой страны, - сказал высокопоставленный дипломат. - Настроены на самое тесное сотрудничество с китайскими партнерами в решении насущных проблем Сирии, содействии скорейшей нормализации жизни сирийского народа. Высоко оцениваем российско-китайское взаимодействие в противодействии безапелляционным попыткам Запада обвинить Дамаск в химических атаках и в этом контексте навязать Организации по запрещению химического оружия несвойственные ей атрибутивные функции".

Говоря о сотрудничестве России и Китая на международной арене, Моргулов указал на общие подходы двух стран к ситуации в Венесуэле. "Попытки незаконной смены власти в Венесуэле при активном содействии извне вызывают у здравомыслящих людей резко негативную реакцию, - отметил он. - В Москве и Пекине не приемлют "цветные революции", под какими бы привлекательными лозунгами они ни проходили. Единственно приемлемый путь урегулирования ситуации в Боливарианской Республике - запуск внутривенесуэльского диалога между конфликтующими сторонами с целью выйти на политическое, правовое разрешение кризиса".

"Что касается международного сообщества, то оно - тут мы тоже едины с Пекином - должно содействовать этому процессу, а не вмешиваться во внутренние дела суверенного государства", - подчеркнул дипломат.

Подходы США в киберсфере

Моргулов также подчеркнул, что Москва и Пекин считают неприемлемыми подходы Вашингтона в сфере информационной безопасности.

Дипломат отметил, что сегодня в связи с быстрым развитием высоких технологий ситуация в сфере международной информационной безопасности вызывает серьезную обеспокоенность.

"С одной стороны, США и их союзники бездоказательно обвиняют Россию и КНР в кибератаках, а с другой - хотят узаконить право силовой реакции на гипотетические угрозы в виртуальном мире, - подчеркнул он. - Это неприемлемо ни для нас, ни для китайских партнеров".

Стратегическая стабильность

Замглавы МИД РФ сообщил, что Москва и Пекин продолжат противодействовать попыткам ряда стран размыть понятие стратегической стабильности, чтобы избежать новую гонку вооружений.

По его словам, общность взглядов и подходов является основой для плотного взаимодействия РФ и КНР на всех ведущих многосторонних площадках. "Сообща с Пекином противодействуем попыткам ряда сил размыть сложившееся к настоящему времени понятие стратегической стабильности, подменить ее неким "новым видением", - указал высокопоставленный дипломат. - Это может привести к разрушению целого ряда важных договоренностей в сфере контроля над вооружениями, распространения и нераспространения и в итоге - к разбалансировке сил и новой гонке ядерных и неядерных вооружений".

Моргулов обратил внимание на единство позиций двух стран на площадках по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. "Выступаем за построение равной и неделимой архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, - отметил он. - В этом плане негативно относимся к западным индо-тихоокеанским стратегиям, которые ведут к созданию новых разделительных линий в регионе и имеют откровенно антироссийский и антикитайский подтекст".

Кроме того, Москва и Пекин выступают против попыток подменить систему ООН "альтернативными механизмами с узким кругом участников", добавил замглавы МИД.