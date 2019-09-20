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Путин отметил динамичное развитие союзнических отношений России и Южной Осетии

Республика 20 сентября отмечает национальный праздник - 29-ю годовщину провозглашения независимости

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил президента Южной Осетии Анатолия Бибилова с Днем Республики. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"С удовлетворением отмечаю, что отношения между нашими странами динамично развиваются на основе принципов союзничества и интеграции, - говорится в послании президента РФ. - Хотел бы подтвердить, что Россия будет и впредь оказывать активное содействие братскому народу Южной Осетии в решении стоящих перед ним задач социально-экономического развития, а также в обеспечении региональной безопасности и стабильности".

Путин пожелал Бибилову крепкого здоровья, успехов, а также мира и благополучия всем жителям Южной Осетии.

Южная Осетия 20 сентября отмечает национальный праздник - 29-ю годовщину провозглашения республики. В этот день в 1990 году Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял декларацию о государственном суверенитете Юго-Осетинской Советской Демократической Республики (ЮОСДР) в составе СССР, декларацией также утверждался "государственный суверенитет как верховенство, самостоятельность и полнота государственной власти в границах ее территории, правомочность ее законов, независимость республики во внешних отношениях".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЮжная Осетия
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