Совфед выберет председателя на первом заседании осенней сессии

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Первое заседание осенней сессии Совета Федерации начнется с выборов председателя палаты. Соответствующая информация размещена в пятницу на сайте верхней палаты парламента.

"25 сентября состоится 465-е заседание Совета Федерации, открывающее осеннюю сессию. В начале заседания будет рассмотрен вопрос о председателе Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ранее глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил ТАСС, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко продолжит выполнять обязанности как сенатора, так и председателя верхней палаты парламента до момента подтверждения ее полномочий 25 сентября. На этом же заседании будет рассмотрен вопрос об избрании главы верхней палаты парламента.

Председатель комитета также предположил, что вряд ли произойдет смена спикера Совфеда, учитывая "харизму и авторитет Валентины Ивановны".

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 18 сентября подписал постановление о делегировании Матвиенко в Совет Федерации в качестве представителя правительства города.