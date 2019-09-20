Посол РФ: Москва и Минск не нарушат принципы суверенитета, реализуя программу интеграции

МИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия при реализации программы действий по интеграции не допустят шагов, которые каким-то образом нарушают принципы суверенитета и независимости двух стран. Об этом заявил в пятницу журналистам посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

"Программа действий - это документ, подписанный главами правительств. Я не вижу сегодня оснований для кривотолков", - сказал он, объяснив это тем, что никто никогда не позволит предпринимать шаги, которые каким-то образом нарушают принципы суверенитета, независимости двух государств.

Посол отметил, что сегодня идет речь о сближении национальных законодательств в социально-экономической сфере. "Разговор не идет о тех шагах, которые каким-либо образом могут поставить под сомнение ту успешную работу по совершенствованию государственного управления, которая ведется как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь", - сказал Мезенцев.