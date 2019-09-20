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Мэр Магаса Беслан Цечоев покинул пост

Исполняющим обязанности главы администрации назначили Мусу Марзиева

МАГАС, 20 сентября. /ТАСС/. Мэр города Магас в Ингушетии Беслан Цечоев покинул свой пост в связи с истечением срока полномочий. Городской совет депутатов города утвердил его отставку в пятницу. И.о. главы администрации назначен Муса Марзиев.

"По уставу нашего города, с момента начала заседания депутатов нового созыва действующие руководители, как счетно-контрольной палаты, и глава города теряют свои полномочия, и с этого момента мы назначаем исполняющим обязанности главы города Мусу Марзиева", - сказала председатель горсовета Залина Льянова.

За назначение на должность и.о. главы администрации Марзиева члены городского совета проголосовали единогласно, передает корреспондент ТАСС.

"Будем совместно прикладывать усилия для развития нашей столицы", - сказал Марзиев.

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