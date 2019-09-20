МИД России: доклад США по контролю над вооружениями прикрывает нарушения Вашингтона

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Доклад Госдепартамента США о приверженности обязательствам в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН) прикрывает нарушения американской стороны в данной сфере. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"В каждой странице доклада сквозит стремление США прикрыть собственные нарушения обязательств в рамках основополагающих международно-правовых инструментов в сфере КВРН. Переложить ответственность на других, вывести себя из-под удара критики. Именно так выглядит развернутый раздел по Договору о ликвидации ракет меньшей и средней дальности, который представляет собой скорее несостоятельную попытку оправдаться за развал одного из важнейших достижений в данной области", - заявили в дипведомстве.

"Кроме того, прослеживается давно взятая американцами на вооружение практика использования тематики КВРН для борьбы с "не устраивающими" их государствами и правительствами. Информации по союзникам и партнерам США в документе нет. Неужели у них, по оценкам Вашингтона, все настолько хорошо в части соблюдения КВРН?" - задались вопросом в министерстве.