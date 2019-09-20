МИД России обвинил США в нарушениях Договора по открытому небу

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. США совершили ряд нарушений Договора по открытому небу, в том числе при определении правил наблюдения над Гавайскими и Алеутскими островами. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ в связи с публикацией США развернутой версии доклада о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения.

"В 2016 году США не обеспечили безопасное прибытие российского самолета наблюдения Ан-30Б в пункт въезда/выезда, отказавшись предоставить необходимое количество промежуточных аэродромов. До настоящего времени ситуация не изменилась. Это является нарушением договора со стороны США, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - В 2017 году были отменены остановки для отдыха экипажей самолетов наблюдения в ночное время суток на аэродромах дозаправки Робинс и Элсворт, что нарушает права наблюдающей стороны по выполнению наблюдательных полетов на максимально установленную дальность с учетом норм предельных нагрузок на экипаж, а это уже вопрос безопасности полетов".

В МИД РФ также указали на другие нарушения, в том числе на не соответствующий договору расчет максимальной дальности полета над Гавайскими островами. "США в нарушение договора установили максимальную дальность полетов над территорией Гавайских островов с аэродрома дозаправки Хикам, - отметили в министерстве. - Вместе с тем, согласно Договору по открытому небу, максимальная дальность полетов устанавливается только с аэродромов открытого неба и рассчитывается по определенным правилам. Установленное США вопреки положениям договора ограничение дальности в 900 км в любом случае ему не соответствует, так как при более строгом расчете эта дальность должна быть не менее 1160 км".

Кроме того, США установили ограничения для наблюдательных полетов над территорией Алеутских островов, согласно которым самолет наблюдающей стороны всегда должен оставаться в пределах внешней границы прилегающей зоны, простирающейся на 24 морские мили от побережья. "Это ограничение, не предусмотренное договором, значительно снижает эффективность наблюдательного полета", - заметили в министерстве.

Наконец, США в ходе наблюдательных полетов над своей территорией устанавливают ограничения по высоте, "не предусмотренные договором и противоречащие нормам Международной организации гражданской авиации, рекомендующей в целях обеспечения полетов военных самолетов выделять безопасное воздушное пространство на фиксированной или подвижной основе".