МИД РФ: попытки проверить Крым в рамках инспекции Украины тщетны и провокационны

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Попытки провести на территории Крыма проверки в рамках инспекции Украины тщетны и носят провокационный характер. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ в связи с публикацией развернутой версии доклада Госдепартамента США о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН).

Как отметили в дипведомстве, в вопросах оценки соблюдения обязательств по Венскому документу 2011 года (ВД-2011) о мерах укрепления доверия и безопасности США регулярно воспроизводят обвинения в адрес России в "избирательном выполнении" и "недостаточной транспарентности". Так, претензии сводятся к констатации неких имеющих место с 2014 года озабоченностей США в связи с "выполнением Россией ВД-2011, в том числе в отношении Украины".

"Что касается повторяющихся применительно к Венскому документу (как и к Договору об обычных вооруженных силах в Европе) обвинений в "оккупации", "аннексии" Крыма и размещении там войск "без согласия принимающей стороны", то присоединение полуострова к России является результатом свободного волеизъявления его многонационального народа, и нынешний статус Республики Крым и города Севастополя как субъектов Российской Федерации окончательно решен и не подлежит обсуждению, - завили в министерстве. - Соответственно, Россия свободна в размещении войск и военной техники на своей территории, а попытки проинспектировать территорию Крыма в рамках инспекции Украины являются провокационными и тщетными. Разумеется, при этом Россия готова принимать инспекторов, наблюдателей и группы оценки в Крыму в случае направления ей соответствующих запросов по Венскому документу".

Киев до сих пор не выполнил обязательства по Венскому документу применительно к военной деятельности своих сил в Донбассе, и в докладе Госдепартамента об этом ничего не сказано, указали на Смоленской площади.

"Бездоказательно обвиняя Россию в "вооружении, обучении сепаратистов на Восточной Украине и ведении совместно с ними боевых действий", США и страны НАТО серьезно дискредитировали роль ВД-2011 как инструмента объективного контроля военной деятельности государств - участников ОБСЕ. В связи с этим вновь подчеркиваем, что РФ не является стороной внутреннего конфликта на Украине", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.