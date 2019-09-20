Россия призывает США перестать нарушать Договор о нераспространении ядерного оружия

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. США должны перестать привлекать к совместным ядерным миссиям НАТО неядерные страны, что нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ в связи с публикацией развернутой версии доклада Госдепартамента о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения.

"Настоятельно призываем США и их союзников прекратить нарушения этого ключевого международного договора [ДНЯО], обеспечить возврат американских ядерных вооружений на национальную территорию США и ликвидировать всю инфраструктуру, позволяющую обеспечить быстрое развертывание этого оружия на территории других членов НАТО, - подчеркнули в МИД РФ.

На Смоленской площади указали на то, что привлечение неядерных стран к миссиям с ядерными вооружениями является грубейшим нарушением статьи 1 договора. "Необходимо полностью отказаться от проведения каких-либо учений, связанных с отработкой навыков применения ядерного оружия при участии неядерных государств", - продолжили в дипведомстве.

Как указывается в комментарии, в ходе подобных миссий НАТО к обращению с ядерным оружием и процессу ядерного планирования привлекаются представители неядерных стран, что идет вразрез со статьей 2 договора.

Авторы доклада, обратили внимание в МИД РФ, ни словом не обмолвились о том, что Россия регулярно и публично говорит о нарушении этих положений, хотя в самом начале документа они заверяют, что "будут честно излагать и опровергать все выдвигаемые в их адрес претензии по части соблюдения".

Договор о СНВ

Действия Вашингтона по выводу из засчета по ДСНВ порядка сотни средств вооружений подрывают его жизнеспособность, говорится в комментарии МИД РФ.

В российском дипведомстве подчеркнули, что проблема одностороннего нелегитимного вывода Вашингтоном из засчета по Договору порядка сотни средств СНВ продолжает оставаться неурегулированной, и напомнили ее суть: к 5 февраля 2018 года Россия и США должны были сократить суммарные количества имеющихся СНВ до уровней, указанных в Статье II Договора, и в дальнейшем не превышать эти уровни, при этом Россия свое обязательство выполнила, что признал Вашингтон, однако подтвердить выход США на установленные Договором уровни Россия не может.

"Заявленное США суммарное количество 800 развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков и пусковых установок стратегических ракет в действительности серьезно превышено. Вашингтоном безосновательно и нелегитимно исключены из засчета по ДСНВ 56 пусковых установок баллистических ракет подводных лодок и 41 тяжелый бомбардировщик В-52Н. Эти средства объявили "переоборудованными" в состояние, якобы исключающее их использование для ядерных вооружений. Возможность проверить и подтвердить или опровергнуть результаты проведенного американцами "переоборудования", как это прямо предусмотрено пунктом 3 Раздела I Главы третьей Протокола к ДСНВ, российской стороне не предоставлена", - указывается в комментарии.

"Эта созданная Вашингтоном проблема очевидным образом подрывает жизнеспособность Договора и непосредственно влияет на перспективы его продления. Поиск путей урегулирования этого вопроса до настоящего времени к устранению проблемы не привел, - отметили в министерстве.

В МИД РФ добавили, что Россия будет продолжать добиваться того, чтобы США "не пытались создать для себя односторонние преимущества, корректно и в полном объеме выполняли все положения ДСНВ, который после разрушения Вашингтоном ДРСМД остается фактически последним международным договором, ограничивающим ракетно-ядерный потенциал России и США и придающим деятельности в этой сфере предсказуемый и взаимопроверяемый характер".

Дополнительный анализ уровня угроз для нацбезопасности

России придется дополнительно проанализировать уровень соответствующих угроз для национальной безопасности и стратегической стабильности с учетом заявлений США о желательности скорейшей постановки наземных ракет средней и меньшей дальности на вооружение американской армии, отметили также в МИД РФ.

В дипведомстве указали, что вместо поиска путей по спасению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) США заблокировали все возможности для разворота ситуации в конструктивное русло, завершили 2 августа инициированную ими процедуру выхода из Договора, в результате чего он перестал существовать. С ликвидацией ДРСМД американской стороной нанесен новый тяжелый удар по создававшейся в течение десятилетий системе контроля над вооружениями, подчеркнули в МИД РФ. "Практически неизбежными выглядят далеко идущие негативные последствия для международной безопасности сразу в нескольких ключевых регионах мира", - добавили в дипведомстве.

Кроме того, в министерстве отметили, что Пентагон провел летные испытания с земли крылатой ракеты семейства Tomahawk на дальность, ранее запрещенную по Договору для соответствующих классов ракетных вооружений всего через две недели после разрушения ДРСМД. "При этом использовалась пусковая установка Mk-41. Таким образом, в составе ударного комплекса с крылатой ракетой наземного базирования с дальностью в диапазоне от 500 до 5500 км была испытана именно та комбинация ракеты и пусковой установки, которая составляла предмет ключевой российской претензии к выполнению американской стороной ДРСМД, - указали в дипведомстве. - Это подтверждает не только обоснованность нашей давней озабоченности, которую США упорно игнорировали, но и тот факт, что в Вашингтоне заранее готовились к выходу из ДРСМД и уже долгое время занимались созданием запрещенного по Договору оружия".

"В связи с этим, а также с учетом заявлений руководства Пентагона о желательности скорейшей постановки наземных ракет средней и меньшей дальности на вооружение американской армии Россия будет вынуждена дополнительно проанализировать уровень соответствующих угроз для национальной безопасности и стратегической стабильности, в том числе проистекающих от американских комплексов Aegis Ashore с пусковыми установками Mk-41, развертываемых в Европе и запланированных к размещению в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отметили в МИД РФ.

В российском дипведомстве подчеркнули, что Россия по-прежнему остается открытой к равноправному и конструктивному диалогу с США для обеспечения предсказуемости и укрепления международной безопасности. Кроме того, МИД РФ призвал Вашингтон "отказаться от действий в ракетной сфере, дестабилизирующих обстановку, и шагов, провоцирующих многостороннюю гонку вооружений, а также взять на себя обязательства не развертывать указанные классы ракетных вооружений по аналогии с объявленным ранее Россией соответствующим мораторием".