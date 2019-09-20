МИД РФ: США работают над созданием устойчивого ко всем видам антибиотиков биооружия

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Вашингтон экспериментирует с бактериями чумы для создания биологического оружия, устойчивого к антибиотикам. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ в связи с публикацией США развернутой версии доклада о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения.

"В частности, речь идет об исследованиях США по созданию беспилотного летательного аппарата для распространения в воздухе зараженных насекомых в качестве средства доставки особо опасных инфекционных агентов, различного рода боеприпасов для легкого и стрелкового оружия с капсулами с биологическими рецептурами для заражения людей, а также экспериментами с бактериями чумы, способными создавать биопленки, защищающие от всех видов существующих антибиотиков", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как указали в министерстве иностранных дел, подобные исследования проводятся в разных частях мира, в том числе, поблизости от российских границ, в частности в исследовательском центре общественного здравоохранения Ричарда Лугара в Грузии, где размещены американские военные.

В МИД РФ при этом отвергли содержащиеся в докладе обвинения в адрес России в нарушении Конвенции о биологическом оружии (КБТО). "Деятельность России в медико-биологической сфере носит сугубо мирный характер и полностью соответствует обязательствам по КБТО", - указали в министерстве. Как добавили в дипведомстве, подобные заявления со стороны США имеют целью "отвлечь внимание международного сообщества от собственной неблаговидной деятельности в этой чувствительной сфере".

Исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара был открыт неподалеку от тбилисского международного аэропорта в поселке Алексеевка в 2011 году по американской правительственной программе. Центр занимается исследованием биологических угроз. Бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе в конце 2018 года заявил, что располагает документами, подтверждающими, что в исследовательском центре проводились опасные эксперименты, а также призвал президента США Дональда Трампа расследовать деятельность лаборатории.